Real Madrid : Zidane ne comprend pas la cascade de blessures

"Nous allons entrer sur le terrain pour gagner"

Offensivement, ils sont très bons, ils attaquent bien et physiquement ils sont très bons. Je n'aime pas la comparaison des équipes, mais ça va être un bon match."

Au cours d'une saison mouvementée, le Real Madrid retrouve peu à peu sa confiance, et les succès. Revenu à seulement trois points de l'Atlético de Madrid en Liga, le club merengue reste en effet sur quatre victoires consécutives en championnat.. Un thème a focalisé la conférence de presse du technicien : les blessés. Pour rappel, le Real Madrid évoluera sans Benzema , Ramos, Carvajal, Hazard, Rodrygo, Valverde, Militao, Odriozola et Marcelo contre le club italien.Tentant de trouver une possible explication à ce fait, le natif de Marseille n'a pu satisfaire son audience.. C'est la situation du jour, il y a des joueurs qui vont bien tout de même. Mais nous sommes bien préparés. Nous devons être solidaires et savoir nous créer des occasions. Vous me parlez de défaite mais nous voulons gagner, comme toujours et les joueurs aussi. Nous allons entrer sur le terrain pour gagner", a-t-il expliqué.Au sujet de l'équipe dirigée par Gian Piero Gasperini, Zidane a été sondé sur un possible mimétisme avec l'Ajax Amsterdam 2019 - qui avait éliminé le Real de Santiago Solari en huitième de finale de la compétition. Il a promis une partie qui devrait valoir le coup d’œil. "