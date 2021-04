Les Merengue ont passé la majeure partie du match retour à défendre leur avance de 3-1 acquise au match aller à Anfield, et Thibaut Courtois est reparti avec un "clean sheet" mérité. "Nous savions que nous allions souffrir et nous nous attendions à ce que Liverpool démarre fort dans les 15 premières minutes", a déclaré Zidane en conférence de presse, au terme du match.

"Nous n'avons encore rien gagné"

"C'est normal. C'est les quarts de finale de la Ligue des Champions. En fin de compte, nous avons terminé et nous sommes très heureux. Nous sommes tous unis et l'équipe est toujours prête et en veut plus. Nous n'avons encore rien gagné, mais nous sommes toujours en vie dans deux compétitions. Nous allons nous reposer un peu car nous avons encore des matches avant les demi-finales contre Chelsea", a conclu le coach tricolore.