Real Madrid-Vinicius: "Les médecins m'ont dit que ce n'était pas grave"

Vinicius Jr a été contraint de quitter ses partenaires dès la 35e minute de jeu contre l'Ajax Amsterdam mardi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (1-4). Le Brésilien, sorti en larmes, s'est montré plutôt rassurant à l'issue de la rencontre. "J'ai reçu un gros coup sur le pied droit et j'ai vraiment mal. Mais les médecins m'ont dit de me calmer, de ne pas m'inquiéter, que la blessure n'est pas trop grave", a-t-il déclaré pour Esporte Interativo, avant d'ajouter: "Je verrais demain au réveil (mercredi). Je dois passer des examens pour savoir combien de temps je serai absent et savoir si c'est grave ou pas".