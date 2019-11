Auteur d’un triplé, mercredi, lors de la spectaculaire victoire du Real Madrid face à Galatasaray (6-0), Rodrygo est entré dans les annales de la Ligue des champions.

A 18 ans et 301 jours, le jeune Brésilien est en effet le deuxième plus jeune joueur de l’histoire à réussir une telle performance après Raul, auteur de trois buts contre Ferencvaros à 18 ans et 113 jours en octobre 1995.