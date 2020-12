Real Madrid : Ramos de retour contre le Borussia Mönchengladbach

Toujours sans Hazard et Valverde

Le Real Madrid va disputer un match décisif pour possiblement rejoindre les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir face au Borussia Mönchengladbach (21 heures). Troisième du groupe B avec 7 points, le club madrilène pourrait se retrouver en Ligue Europa ou, pire, éliminé de toutes les compétitions européennes, après les rencontres.Zinédine Zidane a ainsi convoqué un groupe de 21 joueurs pour ce match très important. Sergio Ramos, absent depuis le 17 novembre, pour cause de blessure à la cuisse droite avec l'Espagne en Ligue des Nations, est de retour. Le capitaine du Real Madrid devrait, logiquement, être aligné, tant le club merengue manque de garanties sur le plan défensif, sans sa présence, comme cela a été le cas face au Shakhtar Donetsk, lors de la dernière journée (2-0).Du côté des retours également, on note les présences d'Alvaro Odriozola et Dani Carvajal. En revanche, il faudra faire sans Eden Hazard, Martin Odegaard et Federico Valverde pour Zinédine Zidane dans ce match décisif pour l'avenir européen du Real Madrid.