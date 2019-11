Real Madrid - PSG : penalty refusé, Fabregas fustige la décision de l'arbitre

Olvidemos colores por un segundo. Como puede pitar falta por ese leve toque? Puedo llegar a entenderlo si lo pita a la primera... pero ir a verlo a una tele y pensar que sigue siendo falta... donde no hay, no hay.

— Cesc Fàbregas Soler (@cesc4official) 26 novembre 2019

Malgré la remontée de deux buts du PSG ce mardi soir en Ligue des champions pour décrocher le match nul (2-2) sur le terrain du Real Madrid, les fans parisiens ont du mal à digérer le pénalty qui leur a été refusé juste avant la mi-temps. Et ils ne sont pas les seuls à exprimer leur colère .... Cesc Fabregas a fustigé la décision de l'arbitre, Arthur Dias, sur Twitter. A quelques minutes de la mi-temps, ce dernier avait sifflé un pénalty pour Paris après une faute de Thibaut Courtois sur Mauro Icardi dans la surface et infligé un carton rouge au gardien. Mais après avoir vu les images, il avait annulé le pénalty pour revenir sur une faute commise au début de l'action au milieu du terrain.« Oubliez les couleurs pendant une seconde » déclare tout d'abord l'ex-joueur du FC Barcelone en faisant référence à la rivalité Real - Barça. « Comment pouvez-vous siffler pour cette légère touche ? Je peux le comprendre s'il siffle au début… mais aller le regarder à la télévision et finalement penser qu'il y a faute ... là où il n'y en a pas, il n'y en a pas », suit-il. En conférence de presse d'après-match, Leonardo, le directeur sportif du club de la Capitale, a également regretté cette décision. Alors que son équipe était menée 1-0 à ce moment du match, il a ajouté que l'obtention de ce pénalty aurait pu changer le cours de la rencontre.