Real Madrid-Modric: "Evidemment que Cristiano nous manque"

Le Real Madrid reçoit l'Ajax Amsterdam, mardi en 8e de finale retour de la Ligue des champions (Victoire 2-1 à l'aller). Un duel d'importance pour des Merengue qui sont désormais largués en Liga et éliminé de la Coupe d'Espagne. "C'est un match clé pour notre saison, on veut aller en quart", a expliqué Luka Modric. Le Ballon d'or a également été interrogé sur l'absence de Cristiano Ronaldo parti du côté de la Juventus Turin. Et sa réponse est limpide... "C'est un joueur qui manquerait à n'importe quelle équipe, lui chercher un remplaçant, c'est quasiment impossible. Ce qu'il a fait pour ce club... Evidemment que Cristiano nous manque. Le club a essayé de faire en sorte que d'autres joueurs remplissent son rôle, que ce soit divisé. Et ce n'est pas facile. Cristiano mettait 50 buts et on ne trouve pas quelqu'un qui marque autant", a-t-il plaidé en conférence de presse, rapporte Marca.