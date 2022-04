Real Madrid : Luka Modric, talent éternel

Longue chevelure d'or et pied de velours : la passe décisive de l'extérieur du droit offerte à Rodrygo (80e) pour pousser le quart de finale retour en prolongation face à Chelsea au stade Santiago-Bernabéu a enflammé la toile il y a quinze jours. "Qu'on l'encadre au musée du Prado !", s'est exclamé le quotidien madrilène As. Alors que ses deux comparses Toni Kroos et Casemiro accusent une légère baisse de régime cette saison, le Ballon d'Or 2018 Luka Modric est encore étincelant dans l'entrejeu madrilène.

Affublé du sombre qualificatif de "pire recrue de l'histoire du Real Madrid" à son arrivée de Tottenham en 2012, Modric, défendu par José Mourinho, a eu le temps de mûrir son jeu. Et dix ans plus tard, à la fin de la prolongation contre Chelsea, le vice-champion du monde est sorti du Bernabéu sous les ovations des "Madridistes", qui scandaient son nom alors qu'il s'engouffrait dans le tunnel, le trophée de meilleur joueur du match sous le bras.

"Encore deux ou trois ans" ?

Quelles sont les raisons de la jeunesse éternelle de celui qui fêtera son anniversaire en septembre ? Une vie discrète, rangée, depuis son arrivée à Madrid en 2012 ; une alimentation cadrée, avec un cuisinier personnel qui vit avec lui, dans sa maison du quartier huppé de La Moraleja, au nord-est de la capitale ; des lâcher-prises autorisés, comme une bière de temps en temps après les matches ; et une préparation physique d'élite. Le kinésiologue Vlatko Vucetic, son entraîneur personnel depuis près de sept ans, a détaillé mi-avril dans un long entretien au quotidien croate Jutarnji les secrets de la longévité du lutin croate.

"La clé de sa réussite, c'est qu'il se maintient en forme constamment. On essaie de faire en sorte qu'il n'y ait pas de grandes variations, qu'il soit toujours entre 85 et 100% de sa forme. C'est ce qui fait qu'il peut supporter 120 minutes d'un effort à très haute intensité, comme contre Chelsea", a expliqué Vucetic. "Avant chaque match et chaque entraînement, il travaille 30 minutes avec une bande élastique. Ses muscles deviennent de plus en plus élastiques, comme s'il était monté sur ressorts. En fin de match, il continuait à courir sur la partie avant de son pied. Et tant que tu t'appuies sur l'avant, le risque de blessure est bien moindre", a poursuivi son entraîneur, qui assure qu'"il peut encore jouer deux ou trois ans à cette intensité, si, bien sûr, il est prêt à sacrifier sa vie privée pour se soumettre au football."

Comme Paolo Maldini

En fin de contrat en juin, Modric est en négociations pour une prolongation, selon la presse. "J'ignore quand, mais je crois qu'il finira sa carrière ici. S'il veut prolonger, il n'y a aucun problème ni pour nous (l'encadrement) ni pour le club. Au contraire, on veut tous le voir rester. Il fait très attention à lui, il n'a jamais eu de graves blessures dans sa carrière, et cela aide pas mal", a souligné Carlo Ancelotti avant le choc de Liga contre le Séville FC, remporté d'un souffle (3-2).

"J'ai connu une autre légende du football, Maldini, qui a gagné sa dernière Ligue des champions à 40 ans (en 2007 à l'AC Milan, NDRL). Si je dois le comparer avec un autre, ce serait avec lui: pour sa qualité, son sérieux, pour la manière dont il comprend le football... Ce sont deux légendes", a glissé "Carletto". Laissé au repos contre Osasuna mercredi (victoire du Real 3-1), Modric devrait sans doute être titulaire contre Manchester City. Pour rêver d'une cinquième Ligue des champions, et pousser la comparaison avec Maldini jusqu'au bout.