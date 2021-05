Solide durant toute la rencontre, Chelsea s'est logiquement imposé 2-0 contre le Real Madrid mercredi soir, en demi-finales de C1 et disputera la finale de Ligue des Champions contre Manchester City. Et Casemiro, le milieu de terrain du Real, s'est fendu d'un aveu à la fois lucide et terrible sur l'impuissance du club merengue face au quadrillage implacable des hommes de Thomas Tuchel.

"Ils étaient meilleurs que nous"



"Dans les 25 premières minutes, nous avons mieux joué et nous avons eu deux occasions avec Karim [Benzema]", a déclaré Casemiro au terme du match. "Ensuite, ils ont mieux joué et ils ont eu plus d'opportunités, mais il n'y a pas de retour en arrière. Je pense que Chelsea était supérieur et a mieux joué que nous. Aujourd'hui, nous avons montré que ce que nous avons accompli dans le passé était historique, car il n'est pas facile de gagner la Ligue des Champions. Nous avons montré une fois de plus qu'il n'est pas facile de gagner ce trophée. Nous devons penser au prochain match. Après une année pleine de blessures, de sacrifices, de pertes, de COVID-19, sans suppporters... nous avons essayé. Mais ils étaient meilleurs. Nous ne pouvons plus pleurer, nous devons penser à Séville. Nous devons penser à la Liga maintenant", a-t-il admis en zone mixte dans des propos relayés par Marca.