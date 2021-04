Ferland Mendy (défenseur du Real Madrid, sur RMC Sport) : "On est bien en ce moment, on gagne. On était venu ici pour gagner, après on s'en sort avec un match nul mais on est très content. On savait qu'ils allaient nous presser les 15 premières minutes de la 1ère et de la 2e mi-temps. Mais on a bien géré avant de hausser un peu notre tempo. Ça a payé. Chelsea ? Ce sera un très beau match, mais on doit se préparer avant. On a un match ce weekend en Liga. On se préparera ensuite en conséquence. C'est vrai qu'on est un peu à la limite mais on essaye de rester soudés tous ensemble."