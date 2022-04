Les Merengue affronteront l'équipe de Pep Guardiola demain soir à l'Etihad Stadium dans le cadre du match aller du dernier carré de la C1. Courtois et ses coéquipiers ont impressionné en Europe cette saison, avec des victoires à rebondissements contre le Paris Saint-Germain et Chelsea en huitièmes de finale, alors qu'ils se rendent à Manchester. Ces expériences ont renforcé l'équipe de Carlo Ancelotti en 2022. Les joueurs de l'équipe merengue possèdent déjà une grande expérience de la Ligue des Champions, et Courtois pense que cela sera essentiel.

Le Real est spécial cette saison

"City est une équipe très difficile, qui bouge beaucoup le ballon et aime dominer la possession", selon le podcast Thibaut Talks, via Marca. "Ce sera une équipe difficile à affronter, mais j'ai confiance en notre capacité à nous en sortir. Cette année, je ne sais pas combien de comebacks nous avons eu, mais nous avons quelque chose de spécial à Bernabeu. Contre Chelsea, nous avons gardé la foi et cela nous a aidé."