Le Real Madrid aurait pu espérer mieux. Le club merengue n’a pas hérité du meilleur tirage en 8e de finale de la Ligue des Champions, lui qui défiera le Paris Saint-Germain. Le milieu de terrain allemand du Real, Toni Kroos, admet d'ailleurs que les Merengue n’ont pas été vernis sur le coup. Mais le métronome des Blancos reste enthousiasmé à l’idée d’affronter les Franciliens.

"Un adversaire très intéressant"

"C'est un adversaire très intéressant, a indiqué l'ancien joueur du Bayern Munich dans une vidéo relayée sur ses réseaux sociaux. Je pense que c'est l'adversaire le plus difficile que l'on pouvait affronter. Mais c'est pour ce genre de match que l'on joue. On est impatients de jouer ce match, il y aura beaucoup de qualité sur le terrain. On verra ce qui se passera. Mais on est le Real Madrid, on a toujours hâte de jouer ce genre de match. On est confiant."

