Révélé du côté de l'AS Monaco lors de la saison 2013-2014, James Rodriguez avait alors tapé dans l’œil du Real Madrid qui n'avait pas hésité à mettre 75 millions d'euros sur la table pour s'offrir ses services. Malheureusement pour les deux parties, la mayonnaise n'a jamais pris et le Colombien a ensuite enchaîné les prêts avant de signer à Everton à l'été 2020. Cette histoire d'amour sans lendemain explique peut-être en partie son choix au moment de déterminer qui de Liverpool ou du Real Madrid il soutiendra lors de la finale de la Ligue des champions.



Le 28 mai prochain, les Reds et les Merengue s'affronteront au stade de France pour tenter de soulever la "coupe aux grandes oreilles". Et alors que certains auraient pu croire que James Rodriguez serait derrière le Real Madrid, c'est finalement Liverpool que l'homme de trente ans souhaite voir l'emporter. "Je veux que Liverpool soit champion, a-t-il déclaré lors d'une émission Twitch. J'ai beaucoup d'amis au Real Madrid et c'est une équipe compliquée à gérer dans ce type de matchs, mais je veux que Lucho (Diaz) gagne."

Une carrière à relancer

Priorité donc à son compère et coéquipier de la sélection colombienne qui a su faire son trou du côté de Liverpool. Côté carrière, James Rodriguez devrait quitter son club d'Al-Rayyan et pourrait revenir jouer en Europe. D'après AS, West Ham serait sur les rangs. Le joueur a indiqué qu'il restait ouvert à toutes les propositions : "Quand le marché ouvrira, on verra. Où que ce soit, si on me veut, j'irai."