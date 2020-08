Toni Kroos, le milieu de terrain du Real Madrid, a dévoilé que les joueurs du club merengue avait célébré l'humiliation subie par le FC Barcelone, en quart de finale de la Ligue des champions contre le Bayern Munich (8-2). Une défaite qui a sonné la fin d'un cycle pour le club catalan. Depuis, Quique Setien a été remplacé par Ronald Koeman à la tête du club, et Eric Abidal a quitté son poste de secrétaire technique. Reste désormais à effectuer un grand ménage dans l'effectif, avec plusieurs éléments à vendre. Au sujet d'Ousmane Dembélé, le président Bartomeu a indiqué : "Il restera ici. Messi, Ter Stegen, Lenglet, Semedo, De Jong et Griezmann ne sont pas à vendre."

Pas de pitié pour le Barça du côté du Real

La campagne européenne du Real Madrid s’est terminée face à Manchester City en huitième de finale de la compétition, mais cela n’a pas empêché Kroos et ses coéquipiers de se délecter de la défaite du Barça sur le groupe WhatsApp des joueurs. Le milieu de terrain allemand s'est exprimé au micro du podcast 'Einfach mal Luppen'. "On ne peut pas montrer tout ce qui a été dit, mais vous pouvez imaginer qu'il n'y avait pas de pitié. Il y a eu des célébrations assez malveillantes", a-t-il indiqué.





La défaite face à Manchester City, elle, n'est plus dans les têtes, selon Kroos. " Oui absolument", a-t-il répondu lorsqu'on lui a demandé s'il avait complètement digéré cet échec face aux joueurs dirigés par Pep Guardiola (4-2 sur l'ensemble des deux matchs). "Mais cela ne veut pas dire que cela ne continue pas à m'ennuyer. Le Real Madrid doit aller plus loin qu'en huitièmes de finale. Les résultats sont suffisants pour faire du Bayern un favori. Je pense que le Bayern va gagner. C'est la meilleure des équipes restantes", a jugé le joueur du club merengue.