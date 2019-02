Real Madrid: Benzema touché à une hanche

Sorti sur blessure du huitième de finale aller de la Ligue des champions entre l’Ajax et le Real Madrid – match dont il avait ouvert la marque à l’heure de jeu (score final 1-2 en faveur des Madrilènes), Karim Benzema souffre d’une légère blessure à une hanche.

"Dès la 5e minute, j'avais une gêne à la hanche après avoir pris un coup, dixit l’attaquant merengue en zone mixte à l’issue de la partie, ainsi relayé par L’Equipe. Mais ça va, je vais me reposer un ou deux jours et ce sera OK."

Son suppléant sur la pelouse, Marco Asensio, entré à la 73e minute, a du reste donné la victoire aux siens, buteur à la 87e minute quand les Amstellodamois avaient égalisé par Ziyech à l’entame du dernier quart d’heure.