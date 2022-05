Real Madrid : Benzema raconte sa Panenka contre City

Il attendait ça depuis longtemps. Le 26 avril dernier, lors de la demi-finale aller de la Ligue des Champions entre Manchester City et le Real Madrid, Karim Benzema a permis au club merengue de revenir à une longueur des Citizens grâce à un geste subtil : une panenka qui est allée se loger dans les filets d'Ederson, à la 82ème minute (4-3). Lors d'un entretien accordé à l'UEFA, le capitaine du club merengue est revenu sur cette panenka. "J'essayais depuis longtemps et j'attendais le bon moment, dans un match comme celui-ci avec beaucoup de pression. De cette façon, la pression est partie. Il y avait de la pression, c'est normal. Mais une bonne pression, c'est une sorte de pression qui vous permet de faire ce genre de choses. C'est mon opinion, je ne sais pas pour les autres. (...) J’ai posé le ballon et je savais que j'allais le faire. Je ne pensais à rien d'autre, je ne pensais qu'à le faire", a-t-il avoué.



La finale de la Ligue des Champions comme dernier objectif

Ce geste a également été motivé par le facteur du niveau des gardiens, qui sont "de plus en plus performants" à ses yeux. Par ailleurs, le Français a également expliqué avoir accompagné le ballon du regard. Par crainte que le cuir ne touche la barre transversale ?. J'ai simplement regardé et attendu avant de pouvoir célébrer le but", a-t-il rétorqué. Auteur du but décisif en prolongation lors de la demi-finale retour disputée au Bernabeu (3-1), celui qui a été élu meilleur joueur français de l'étranger dimanche lors des trophées UNFP (2019, 2021, 2022) a encore une belle récompense à aller chercher. Une éventuelle 5ème Ligue des Champions, le 28 mai prochain au Stade de France, face à Liverpool. Avec 15 réalisations en 11 rencontres, Benzema est le meilleur buteur de la reine des compétitions de clubs cette saison.