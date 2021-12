Real Madrid : Benzema forfait contre l'Inter

Outre l'absence de Karim Benzema pour le match du Real Madrid contre l'Inter en Ligue des champions, Carlo Ancelotti a eu la chance de ne pas être obligé de faire d'autres changements. La performance positive de Luka Jovic le week-end dernier a donné à l'entraîneur italien une option alternative dans son équipe, ce qui pourrait minimiser l'impact de l'absence de Benzema, touché aux ischio-jambiers de la cuisse gauche.



La liste des blessés au stade Santiago Bernabeu est de plus en plus courte, puisque seuls Dani Ceballos et Gareth Bale sont actuellement à l'infirmerie. Un match nul contre les champions d'Italie suffirait aux Blancs pour s'emparer de la première place du groupe, ce qui leur permettrait de disputer le match retour des huitièmes de finale au stade Santiago Bernabeu.

Le groupe du Real Madrid

Gardiens de but : Courtois, Lunin, FuidiasDéfenseurs : Carvajal, Militao, David Alaba, Vallejo, Nacho, Lucas Vazquez, Marcelo, MendyMilieux de terrain : Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Isco, CamavingaAttaquants : Hazard, Asensio, Jovic, Vinicius, Rodrygo, Mariano