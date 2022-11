Real Madrid : Benzema a rejoué face au Celtic Glasgow

Il a enfin retrouvé le terrain, et cela à trois semaines du Mondial au Qatar (20 novembre-18 décembre). Débarrassé de ses douleurs à la cuisse, Karim Benzema est entré en jeu mercredi face au Celtic Glasgow lors de l’ultime match de la phase de poules du Real Madrid, qui a écrasé son opposant (5-1). Entré en jeu à la 64ème minute à la place de Vinicius Junior, celui qui avait manqué les trois derniers matchs du Real avant la réception du Celtic n'a pu marquer en dépit d'un tir sauvé sur sa ligne par Starfelt, à la 89ème minute.

Benzema muet lors de la phase de groupes, une première

Validant la première place du groupe F devant Leipzig, le club merengue s'est donné plus de chances de bénéficier d'un tirage plus clément en 8èmes de finale, lundi. Le tenant du titre pourrait notamment retrouver le PSG, pour un remake de l'an dernier, ou encore Liverpool, pour une revanche de la dernière finale. Carlo Ancelotti - qui a obtenu sa 103ème victoire en Ligue des Champions - a salué le retour de Benzema sur le terrain en conférence de presse : "Benzema avait un bon feeling dans ce match, c'est pourquoi il a joué", a-t-il justifié. Au rayon statistiques, même si elle reste à nuancer étant donné les absences du Ballon d'Or 2022 face à Leipzig, il est à noter que pour la première fois de sa carrière, l'attaquant a terminé un premier tour de Ligue des Champions sans avoir inscrit le moindre but.