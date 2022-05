Real Madrid : Avec Alaba contre Liverpool

La motivation ne sera pas nécessaire pour le Real Madrid, samedi au Stade de France. Face à Liverpool, le club merengue pourrait décrocher une 14ème Ligue des Champions en cas de succès et le club merengue arrivera à Paris avec toutes ses forces vives. Ce jeudi, Carlo Ancelotti a dévoilé le groupe des 26 joueurs retenus pour la grande affiche de la saison. Le seul doute concernait la présence de David Alaba, qui a été gêné par une blessure musculaire dans la dernière ligne droite de la saison, mais l'Autrichien s'est entraîné toute la semaine au même rythme que le reste de ses coéquipiers, du côté de Valdebebas, relate Marca.

Ancelotti pourrait devenir le premier entraîneur de l'histoire avec 4 C1

Pour le reste, les trois Français Ferland Mendy, Eduardo Camavinga et Karim Benzema sont du voyage, comme Luka Modric, Toni Kroos ou encore Casemiro. Si ils ont eu un protagonisme plus que réduit dans la saison du Real, Eden Hazard et Gareth Bale ont également été convoqués par le natif de Reggiolo, qui pourrait devenir le premier entraîneur de l'histoire à remporter 4 Ligue des Champions. A l'heure actuelle, il est à égalité au nombre de sacres avec Zinédine Zidane, qui a remporté 3 fois consécutivement la reine des compétitions de clubs en 2016, 2017 et 2018.





Mardi, en conférence de presse, l'Italien n'a pas voulu tirer la couverture à lui, dans son style habituel. "Si je gagne, je serais le premier à remporter quatre Ligues des Champions, mais je sais parfaitement que tout peut arriver en finale. Je ne suis pas obsédé par l'individuel. J'en suis satisfait, mais ce n'est pas le plus important. Pour les statistiques, c'est bien... Le plus important, c'est le quotidien, la préparation du match", a-t-il affirmé.



Le groupe du Real Madrid : Courtois, Lunin, Fuidias - Carvajal, Militão, Alaba, Vallejo, Nacho, Marcelo, Mendy - Kroos, Modric, Casemiro, Valverde, Lucas, Ceballos, Isco Camavinga - Hazard, Benzema, Asensio, Jovic, Bale, Vinicius Jr., Rodrygo et Mariano.