Real Madrid / Ancelotti : « Nous savons souffrir »

Thibaut Courtois était en grande forme et les géants espagnols ont inscrit le but de la victoire à la 90eme minute, mais les joueurs de Simone Inzaghi n'ont pas eu la tâche facile face au Real Madrid, mercredi soir en C1 alors que le Real Madrid et l'Inter Milan effectuaient leur entrée en lice dans le tournoi. "J'ai aimé le match parce que nous avons dû souffrir et nous avons souffert en étant compacts", a expliqué Ancelotti lors de sa conférence de presse.

"Une victoire importante"

"J'aime ça, savoir souffrir et montrer que cette équipe peut se sacrifier et a du caractère. C'est une victoire très importante, nous avons été meilleurs en deuxième période qu'en première, nous n'avons pas encaissé de but grâce à Courtois avant la pause." Rodrygo a marqué un but gagnant qui pourrait être l'étincelle dont sa carrière avait besoin, et le coach italien était ravi de son impact. "J'ai pensé à le mettre en seconde période, mais l'Inter nous a très bien fermés devant le centre", a-t-il ajouté. "Je voulais ouvrir le jeu depuis les ailes, c'est pourquoi j'ai fait entrer Rodrygo.