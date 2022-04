Carlo Ancelotti a admis que personne n'avait prédit que son équipe ou Villarreal atteindrait le stade des demi-finales de la C1. Unai Emery a mené Villarreal jusqu'en demi-finale, en battant le Bayern Munich en quarts, tandis que les Blancs ont réussi à éliminer le Paris Saint-Germain et le champion en titre, Chelsea. "Il y a deux équipes en demi-finale que personne ne pensait voir arriver ici, le Real Madrid et Villarreal", a déclaré Ancelotti lors de sa conférence de presse d'avant-match. "Je me souviens de ce qui a été dit à l'époque, de la presse et de l'opinion publique. Nous sommes arrivés ici et nous sommes très heureux, le Real Madrid sera toujours compétitif."

Ancelotti calme avant City

Ancelotti est conscient de l'excellence de l'équipe de City, pourtant tout en faisant face à un nombre croissant de blessures, Los Blancos pourraient chercher à simplement survivre au match aller. "Nous n'allons pas décider du match demain", a-t-il ajouté. "La question que je me pose est de savoir si je dois miser sur trois ou deux attaquants. Rodrygo joue bien, Camavinga est très bien et les deux ont apporté beaucoup d'énergie".