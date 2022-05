Grâce notamment à Karim Benzema, le Real Madrid peut encore croire en une qualification pour la finale de la Ligue des champions. Si l'attaquant tricolore n'a pu empêcher la défaite de son équipe le 26 avril dernier sur la pelouse de Manchester City (4-3), il lui a toutefois permis de garder espoir. Le retour est prévu mercredi, mais à Santiago Bernabeu, les Merengue devraient être amputés d'un élément défensif.



Comme l'indique la Cadena Cope, le forfait de David Alaba ne devrait pas être évité. L'ancien du Bayern Munich souffre d'une blessure musculaire aux adducteurs remontant à une rencontre face à Osasuna ayant eu lieu le 20 avril dernier, avant le match aller de C1 face aux Skyblues. Il avait tenté de tenir sa place lors de la première manche européenne avant d'être remplacé à la pause. Et il a en réalité aggravé sa blessure, de quoi louper le match de samedi dernier face à l'Espanyol Barcelone, lors du 35e sacré des Madrilènes en Liga (4-0).

Un but pour y croire



La règle du but à l'extérieur n'existant plus, le Real Madrid n'a besoin que d'un but pour s'offrir une prolongation, à condition de ne pas en encaisser. Si la Casa Blanca parvient à en inscrire deux de plus que Manchester City, alors elle validera son ticket pour la finale qui se jouera le 28 mai prochain au Stade de France.

