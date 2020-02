Quique Setién n’est pas d’accord avec Lionel Messi

Dans un entretien accordé à El Mundo Deportivo, Lionel Messi a fait savoir cette semaine que sa formation blaugrana partait probablement de trop loin pour espérer remonter sur le toit de l’Europe dès cette année. Même si son équipe reste en course dans l’épreuve, l’Argentin n’est pas très optimiste par rapport à cet objectif. Ou, du moins, c’est l’impression qu’il a voulu donner. Généralement, le discours du capitaine blaugrana est aussi repris en interne. Mais, cette fois, ce n’est pas vraiment le cas. Quique Setién, son entraineur, a notamment un autre avis sur le sujet.

Quique Setién voit plus grand que Messi

En conférence de presse ce vendredi, le successeur d’Ernesto Valverde a indiqué que le Barça, en dépit de sa mauvaise passe actuelle, avait les armes pour gagner la Ligue des Champions dès cette année. "Il y a des choses (dites par Messi) avec lesquelles je suis d'accord et d’autres avec lesquelles je ne suis pas d'accord, a-t-il lâché aux journalistes. Au cours des 20 dernières années, nous avons remporté de nombreuses Ligues de champions. Nous avons les mêmes chances de gagner que les autres équipes. Il n'y a pas de place pour l'erreur. Il y a des choses que nous devons essayer d'améliorer et que nous devons bien faire. Ça, c’est clair. Nous ne sommes pas satisfaits de tout ce que nous faisons, mais je pense que nous progressons progressivement et atteignons un niveau qui nous permettra de rivaliser, définitivement, avec n’importe quelle équipe". Le Barça dispute son 8e de finale aller de C1 mardi prochain, du côté de Naples.