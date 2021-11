À quelques heures du match retour de Ligue des Champions entre le Paris Saint-Germain et Manchester City, Marco Verratti touché à la jambe lors de la séance d'entraînement d'hier pourrait manquer la rencontre de ce mercredi soir.



Annoncé comme présent dans le onze de départ probable pour aller affronter les Cityzens, Marco Verratti serait d'après le journaliste d'Amazon Prime, Saber Desfarges, touché à la jambe, ce qui aurait conduit le milieu de terrain parisien à quitter la séance d'entraînement en boitant. Des examens seraient en cours pour déterminer si le joueur peut participer à la prochaine rencontre des Parisiens sur la pelouse de l'Etihad Stadium.

Pour Verratti, ça "semble compliqué"

Les propos d'un autre journaliste sont également peu rassurants quant à l'état du «Petit Hibou», selon Loïc Tanzi de RMC Sport, être assuré de voir Verratti lors du choc face aux hommes de Pep Guardiola "semble compliqué", ajoutant par ailleurs qu'un autre joueur serait également incertain ce mercredi soir et ce serait Georginio Wijnaldum, qui n'aurait également pas terminé son entraînement avec les Rouge et Bleu hier. Mauricio Pochettino devrait donc composer avec les joueurs restants dont Leandro Paredes, Idrissa Gueye, Danilo Pereira, Ander Herrera et Eric Junior Dina Ebimbe.