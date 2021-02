PSG : Verratti a bien failli signer à Barcelone

Verratti, se queda

Interviewé par L'Équipe, Donato Di Campli, ancien agent de Marco Verratti, a confirmé une ancienne rumeur sur le joueur. En 2017, la presse catalane annonçait l'arrivée de l'Italien dans les rangs du FC Barcelone. Et à en croire son ex-représentant, le milieu était bien prêt à quitter le Paris Saint-Germain. En tout cas, c'est ce qu'affirme Di Campli : «». Il y a donc bien eu des discussions entre le camp Verratti et le FC Barcelone, mais sans résultat.

Finalement, le transfert n'a pas lieu. Quelques jours après cette discussion entre son agent et lui, Marco Verratti affirme dans une vidéo pour le club qu'il est heureux à Paris. Selon son ancien agent, « le PSG lui a demandé de le faire ». Au final, l'international italien met fin aux discussions et décide de rester à Paris. Une décision que Donato Di Sampli n'a pas vraiment comprise : « J'ai dit à Marco que, s'il voulait devenir un champion, il devait changer d'air. Moi, j'étais un employé de Marco, je lui ai conseillé ce qui me semblait le meilleur. Mais le choix lui appartenait ». Peu de temps après cette tentative de négociations, Verratti se sépare de Donato Di Campli, son agent depuis dix ans. Au même moment, les rumeurs se multipliaient également au sujet de Neymar au PSG, ce qui a peut-être incité Verratti à rester à Paris. L'ancien joueur de Pescara est lié au club de la capitale jusqu'en 2024, après avoir prolongé en 2019.

Face à face - Barcelone vs. PSG