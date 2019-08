PSG-Tuchel: "Trois grosses ambiances"

Le Paris Saint-Germain évoluera dans le groupe A de la Ligue des champions, avec le Real Madrid, Galatasaray et Bruges. Et les Parisiens débuteront la compétition face au club merengue, le 18 septembre au Parc des Princes.

"Ce sont trois grosses ambiances et de très belles atmosphères pour jouer au foot. On sait comme chaque année qu’il faudra être prêt et à fond dès le premier match. On va bien se préparer pour être performant d’entrée", a réagi l’entraîneur parisien Thomas Tuchel sur le site du PSG.