PSG-Tuchel: "Si vous attendez de nous que nous marquions trois ou quatre buts à chaque match..."

Une quatrième victoire en autant de matches. Une qualification pour les huitièmes de finale d’ores et déjà acquise. Une sérieuse option sur la première place du groupe. Le PSG avait de quoi savourer sa soirée au Parc des Princes, mercredi, après le succès décroché face à Bruges (1-0). Malgré la prestation poussive de ses troupes, Thomas Tuchel a d’ailleurs tenu à mettre les choses en perspective."Bruges a fait 25 matches cette saison et n'a perdu que deux fois. A chaque fois contre nous. Mais vous, les journalistes êtes des gens gâtés. On met quatre buts contre Marseille, cinq contre Bruges, et vous râlez quand on ne gagne que 1-0 de temps en temps... C'est du foot ! Si vous attendez de nous que nous marquions trois ou quatre buts à chaque match, vous allez être déçu en fin de saison. Penser qu'on allait passer une soirée sans souffrir, c'est très naïf", a-t-il ainsi confié en conférence de presse.