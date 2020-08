PSG : Tuchel face au dilemme Verratti

A J-2 de la fin de la Ligue des Champions, Thomas Tuchel a encore quelques doutes dans son esprit concernant le onze de départ qu’il alignera face aux Bavarois. Selon L’Equipe, le technicien allemand se demande principalement s’il est judicieux ou pas d’aligner Marco Verratti dans l’entrejeu. L’international italien a effectué son retour à la compétition lors de la demie contre le RB Leipzig (3-0), mais sa récente blessure au mollet suggère qu’il n’est pas encore en pleine possession de ses moyens. Et un match comme celui de dimanche requiert une forme optimale sous peine de pénaliser toute l’équipe.

Tuchel a encore deux entrainements pour statuer sur le cas de « Petit Hibou ». Si ce dernier lui donne suffisamment de garanties concernant ses aptitudes physiques, il l’alignera d'entrée. Autrement, il y a de fortes chances pour qu’il fasse encore appel à Leandro Paredes comme milieu relayeur afin d’accompagner Ander Herrera. Verratti a un rôle très précieux au sein de l’équipe, mais les derniers matches ont aussi démontré que les Franciliens qu’ils pouvaient composer sans lui.

Verratti fait tout pour être…sur la feuille du match

Pour ce qui est du principal intéressé, il assure qu’il va mieux, tout en se préparant à l’idée de démarrer sur le banc dimanche soir. « Ça va mieux, j'ai commencé doucement avec l'équipe. Ce fut une blessure un peu dure à digérer. Mais j'ai recommencé avec le groupe. Je fais tout pour être sur la feuille de match et arriver dans la meilleure forme possible. Je ferai tout pour être dans les vingt-trois », a-t-il confié dernièrement. Pour rappel, avec Thiago Silva, Verratti est l’élément le plus ancien de l’effectif parisien.