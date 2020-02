Thomas Tuchel a balayé de nombreux sujets d'actualité en conférence de presse, ce vendredi, à la veille de la réception du DFCO (samedi 17h30). Après avoir indiqué les absences de Neymar, Marco Verratti (suspendus), Thiago Silva, Colin Dagba, Eric Maxim Choupo-Moting et Ander Herrera (blessés), le technicien allemand a abordé la saine concurrence entre Edinson Cavani et Mauro Icardi.

"Edi a regagné de la confiance, ce n'est pas le moment de stopper cette dynamique"

Auteur de son 200eme but contre Bordeaux (4-3) après avoir déjà trouvé le chemin des filets face à Lyon (4-2), le Matador a visiblement marqué des points. "On a changé parce qu'on a confiance en tous les joueurs. J'ai eu l'impression que c'était le moment pour Edi. Il a marqué, il a fait une passe décisive, il a eu beaucoup d'occasions. Avec les attaquants, c'est comme ça. Quand ils marquent et qu'ils sont décisifs, ils restent sur le terrain, c'est clair", a expliqué Thomas Tuchel.







"Sa capacité physique, c'est sa force bien sûr. Mais je dois dire que Mauro Icardi a aussi fait de bonnes choses, il est très intelligent et discipliné. Pour moi, ils ont un petit peu la même influence défensivement pour l'équipe, ce sera très important contre Dortmund. Pour moi, entre les deux, c'est plus une question de qui peut rentrer et qui doit démarrer entre les deux. (...) Edi a regagné de la confiance, il a marqué un but important contre Lyon, il a marqué son 200e but au Parc, ce n'est pas le moment de stopper cette dynamique".

"Marquinhos a une plus grande influence au milieu selon moi"

Par ailleurs, Thomas Tuchel est revenu sur le positionnement de Marquinhos, qui sera forcément scruté dans les prochains jours avant la seconde manche contre Dortmund, où Marco Verratti et Thiago Silva manqueront à l'appel. "J'aime beaucoup quand Marqui joue au milieu de terrain. Il a l'énergie pour aider l'équipe. Quand il joue défenseur central, il a une grande influence, mais elle encore plus grande au milieu de terrain selon moi. Il y a des possibilités. On a quelques matches pour essayer et on décidera ensuite". Enfin, l'Allemand a indiqué que le jeune titi Tanguy Kouassi était bien "une option" pour le milieu parisien face à Dortmund le 11 mars.