PSG-Tuchel: "Benzema, il joue comme n°9 pour le Real depuis 25 ans ou quoi…"

C'était du grand Thomas Tuchel en conférence de presse à la veille du choc entre le PSG et le Real Madrid ce mercredi, au Parc des Princes (21h), quand le coach allemand a évoqué la grande forme de Karim Benzema en ce début de saison.

"Mais Karim Benzema, il joue comme n°9 pour le Real depuis 25 ans ou quoi… (sic), s'est-il faussement interrogé. Il y a d’autres attaquants, d’autres attaquants, mais qui joue ? Karim Benzema ! On a vu le match contre Levante (doublé de KB9), on a peur… Non, pas peur (sourire), mais il a la classe, c’est vraiment impressionnant et ça montre sa qualité. Il est maintenant un leader, parce qu’il agit dans tous les espaces, pas seulement dans la surface où dans l’axe, mais sur les côtés, en milieu offensif ; il a beaucoup de qualités et c’est très difficile de défendre sur lui. On doit être hyper-attentif, il est très fort avec la tête, ça suffit ? (il interroge son auditoire)."