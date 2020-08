PSG : Tuchel aussi blessé !

C'est devenu une sale habitude : avant chaque grande échéance, l'effectif parisien doit se débrouiller sans des joueurs absents pour cause de pépins physiques. A tel point que certains superstitieux en viendraient presque à se demander si le PSG n'a pas été frappé par une malédiction. Et la dernière information en date va inévitablement apporter de l'eau à leur moulin. Vendredi soir, le club de la Capitale a révélé via un message publié sur son compte Twitter que Thomas Tuchel s'était blessé au cours d'une séance de sport. Le technicien allemand a en effet été victime d'une entorse de la cheville gauche avec fracture du cinquième métatarsien.

Mbappé, Verratti et Kehrer sont encore à l'infirmerie

Même s'il sera probablement contraint de porter une attelle et de marcher avec des béquilles, l'ancien entraîneur du Borussia Dortmund devrait malgré tout être bien présent sur le banc parisien mardi soir (21h00), au moment du coup d'envoi du quart de finale de Ligue des Champions opposant ses protégés à l'Atalanta Bergame. L'inquiétude concerne surtout Kylian Mbappé (cheville droite), Marco Verratti (mollet droit) et Thilo Kehrer (problème à une oreille). Trois éléments clés qui, à des degrés divers, sont incertains ou quasiment condamnés à déclarer forfait pour la rencontre face aux Bergamasques...