PSG : Thiago Motta donne quelques astuces contre l'Atalanta

Thiago Motta est bien placé pour aborder ce duel très attendu entre le PSG et l'Atalanta. Rampe de lancement du milieu parisien pendant 7 ans, l'Italo-Brésilien a aussi croisé la Dea depuis le début de sa carrière de technicien. En connaisseur avisé du football italien, Motta n'est évidemment pas insensible à l'identité de jeu du club de Bergame.

Motta rappelle les joueurs à surveiller de l'Atalanta

« Peu importe l'adversaire, l'Atalanta suit ses principes offensifs, n'attend pas derrière et tout le monde attaque. Il n'est pas rare de voir quatre ou cinq joueurs dans la surface adverse sur un centre. Si autant de joueurs se projettent offensivement, c'est parce que Gasperini pense qu'à chaque attaque, son équipe peut marquer, alors ce n'est pas grave si elle se découvre. Gasperini s'appuie beaucoup sur Gomez, Zapata. Il y a aussi Malinovski, un gaucher ukrainien qui ne joue pas toujours mais qui est très, très fort. Ou encore le Croate Pasalic. C'est vraiment une bonne équipe, notamment au milieu ».

"Le jeu de l'Atalanta crée des espaces derrière"

Conscient des qualités de cet adversaire, Thiago Motta estime néanmoins que le PSG est "sûrement favori sur le papier". Il pointe également du doigt les risques pris par cette formation et les rôles déterminants que pourraient avoir Neymar et Kylian Mbappé s'il entre en jeu. « L'Atalanta peut rivaliser avec tout le monde. Ce sera un très beau match. Les deux équipes voudront attaquer et avoir la possession du ballon. Des deux côtés, ça va jouer. L'Atalanta est très physique et joue à haute intensité avec des garçons comme Freuler, De Roon et Pasalic. Gasperini a besoin de joueurs comme cela. S'il devait y avoir un marquage individuel, le physique aurait son importance. Il y a de la taille aussi dans toutes les lignes de l'Atalanta. Mais son jeu crée des espaces derrière, a-t-il noté. Contre Neymar, Mbappé s'il joue, qui vont vite avec le ballon, et une défense adverse en place, elle peut être en difficulté ».