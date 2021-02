PSG : Pochettino optimiste pour la prolongation de Mbappé

Paris a "la certitude absolue" de pouvoir rendre heureux Mbappé

En dépit de la démonstration du PSG sur la pelouse du FC Barcelone, mardi en huitième de finale aller de la Ligue des Champions (1-4) , Mauricio Pochettino est resté mesuré avant la rencontre retour, prévue le 10 mars prochain au Parc des Princes. Jeudi, lors d'un entretien accordé à Catalunya Radio, le technicien argentin a évoqué son état d'esprit. "Nous devons être prudents et nous préparer sérieusement pour le match retour", a expliqué le coach du club francilien, qui ne voudra pas forcer une récupération rapide de Neymar - forfait au Camp Nou et pour encore plusieurs semaines en raison d'une une lésion du long adducteur gauche.. L'évolution se fera avec le temps dont la blessure a besoin pour se résorber. S'il peut être récupéré le plus tôt possible, l’équipe sera bien meilleure", a glissé le natif de Murphy.Le futur de Kylian Mbappé a été abordé avec optimisme par le coach du PSG. Le champion du monde 2018 a signé une grande performance sur la pelouse du Camp Nou avec un triplé , mais son avenir demeure toujours aussi incertain, alors que son contrat se terminera en juin 2022. "Mbappé est un top-class, c'est un joueur au potentiel énorme. Il est encore très jeune et il prouve depuis qu'il a 19 ans, quand il était champion du monde, qu'il a une belle progression. Que dire de plus, tout ce que le monde a vu, c'est un joueur avec une qualité, un charisme et une énergie incroyables., a estimé Pochettino.