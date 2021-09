PSG - Pochettino : "Je suis content de l’effort défensif des attaquants"

"Ils ont besoin de compétition ensemble pour se comprendre"

Ce n’est pas le problème pour moi. Je suis content de l’effort défensif des attaquants. On doit être plus costaud dans d’autres secteurs de jeu. Les combinaisons et les affinités ne se créent pas seulement aux entraînements. Ils ont besoin de compétition ensemble pour se comprendre."

Le PSG a mal entamé sa campagne de Ligue des Champions 2021-2022. Mercredi soir, pour la première journée de la phase de poules de la compétition européenne, le club de la capitale a été tenu en échec sur la pelouse du Club Bruges (1-1). En dépit de l'ouverture du score signée Ander Herrera à la 15ème minute de jeu, le PSG a été rejoint par son opposant avec l'égalisation de Hans Vanaken (27ème). Dans une rencontre assez mitigée pour son équipe,"Je ne pense pas que Bruges a dominé la rencontre. On a eu la possession. Il y a certes des facettes du jeu dans lesquelles ils ont été meilleurs. Mais on a bien débuté la partie, on a marqué… On leur a donné la possibilité d’y croire en concédant ce but qu’on ne doit pas concéder. Il faut qu’on travaille pour s’améliorer", a-t-il assuré en conférence de presse. Sondé sur une possible difficulté à faire défendre son trio d'attaque, le technicien argentin a loué l'attitude des trois stars. "

Désireux d'avoir du temps afin de créer un véritable collectif, l'ancien coach des Spurs de Tottenham a valorisé le match de Lionel Messi. "Je suis content de son comportement, de sa volonté, de son attitude et de son adaptation. C’est sûr qu’aujourd’hui (mercredi, ndlr), tous les joueurs ne sont pas contents, ils doivent faire beaucoup mieux." Dimanche, en attendant de voir l'état de Kylian Mbappé, remplacé par Mauro Icardi à la 50ème minute en raison d'une douleur à la cheville, le PSG recevra l'OL au Parc des Princes pour le compte de la sixième journée de Ligue 1 (20h45).