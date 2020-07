PSG : Ousmane Dabo prévient contre l’Atalanta

Dabo : « C'est vraiment impressionnant »



Atalanta-PSG : «Bergame, un des pires tirages pour Paris», assure Ousmane Dabo

👉 https://t.co/EYnwVX2P6j pic.twitter.com/WJ1hYJlxze

— Le Parisien - PSG (@le_Parisien_PSG) July 10, 2020

Dabo se méfie particulièrement de Papu Gomez

Tombeur au mois de mars du Borussia Dortmund, le Paris-SG s’était hissé en quarts de finale de la Ligue des Champions et attendait, depuis, l’identité de son adversaire. Le confinement, déclaré pour contrer la progression du Covid-19, est passé par là, et depuis vendredi, ça y est, le club parisien est fixé. Il affrontera l’Atalanta Bergame. Pas un foudre de guerre mais attention…Ancien élément de l’équipe bergamasque entre 2001 et 2003, Ousmane Dabo prévient le PSG. Pour l’ancien milieu de terrain, le tirage n’est pas idéal pour le club de la Capitale. « Ce n'est pas un bon tirage pour Paris. L'Atalanta est dans une forme incroyable. C'est une équipe qui court énormément et met une grosse intensité dans son jeu, éclaire le Français dans « Aujourd’hui en France – Le Parisien ». Les joueurs sont parfois six dans la surface adverse, et jouent une forme de football total. C'est vraiment impressionnant. Il y aura inévitablement une différence de condition physique. On sait que lorsque les deux équipes vont s'affronter, l'Atalanta terminera son championnat avec des matchs qui comptent, alors que Paris n'aura joué que deux finales de coupes. Pour moi, c'est un des pires tirages pour le PSG. Il faut que les gens en aient conscience, et qu'ils ne se fient pas aux noms des joueurs peu connus. »Mais le PSG pourra aussi peut-être exploiter les failles défensives de l’équipe italienne. « L'Atalanta n'a pas peur de se dégarnir derrière, et si Neymar et Mbappé en particulier arrivent à être en forme, ils pourront leur faire mal. Comme ils attaquent énormément, automatiquement il y a des trous derrière. Mais sachant qu'ils vont jouer le PSG, je pense aussi qu'ils vont s'adapter. Ils ne vont pas faire n'importe quoi ».Ousmane Dabo se méfie particulièrement de Papu Gomez, le numéro 10 et capitaine des Nerazzurri. « Il fait la différence par son jeu, souligne le Français. Beaucoup de ballons transitent par ses pieds, et c'est en quelque sorte le déclencheur des offensives de l'Atalanta. C'est un des joueurs les plus importants et les plus emblématiques de l'équipe puisqu'il a décidé de rester au club alors qu'il était très convoité. J'aime aussi beaucoup le Colombien Duvan Zapata devant. Mais Bergame, c'est avant tout un collectif dans le sens noble du terme. »