PSG-Neymar : ''Pour gagner, une équipe doit savoir souffrir''

C'est ce qu'on appelle un bon timing. Au lendemain d'une rencontre de Ligue des champions lors de laquelle le PSG s'est fait bousculer mais a bien tenu (1-1 sur le pré du Benfica Lisbonne), le club de la capitale a publié sur son site internet une interview réalisée en interne avec Neymar. L'occasion pour le Brésilien, justement, d'évoquer l'évident objectif européen du PSG, une victoire dans la prestigieuse C1, et surtout les moyens d'y parvenir, enfin.



"Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau Neymar"

"La Ligue des champions, c'est une compétition très difficile. Nous savons qu'il y a de grands joueurs, de grandes équipes et qu'il y a des moments dans les matches où il faut souffrir, a avancé Neymar, dans sa langue natale. Donc pour gagner, une équipe doit savoir souffrir, apprendre à souffrir, souffrir de manière à ne pas encaisser de but, à ne pas donner d'espace à l'adversaire. C’est quelque chose de normal de souffrir pendant un match, dans une compétition de si haut niveau."

Le discours a de quoi surprendre tant l'ancien Barcelonais évoque précisément le secteur qui a valu le plus de reproches au PSG ces dernières années sur la scène européenne : une équipe reconnue comme très talentueuse mais peu généreuse en efforts collectifs lorsque le niveau adverse s'élève. Pour autant, Neymar se veut optimiste sur le sujet : "La Champions League sera bientôt à Paris, j’en suis sûr." Actuellement leader de son groupe (7 points sur 9 pris), à égalité avec le Benfica, le PSG peut, il faut le dire, compter sur un Neymar très impliqué dans tous les secteurs en ce début de saison. Toutefois, il n'y a pas lieu de parler de changement selon le principal intéressé.



"Je ne pense pas qu'il y ait un nouveau Neymar, a affirmé le créateur auriverde en parlant de lui à la 3e personne. Je pense que les choses se sont simplement mises en place. Je réalise un très bon début de saison, comme quand je suis arrivé, lors de mes deux ou trois premières années."

Pour l'instant épargné par les blessures, l'attaquant de 30 ans impressionne depuis la reprise des compétitions cet été, sur le plan statistique notamment. En 13 matches, le Brésilien a marqué 11 buts et délivré 11 passes décisives. "Aujourd'hui, je pense que je suis beaucoup plus complet qu'avant, reconnaît toutefois Neymar. Je peux défendre, attaquer ou marquer des buts, faire des passes décisives, tout ce que vous voulez." Et le Brésilien de promettre : "Sur et en dehors du terrain, je suis quelqu’un qui fera tout pour aider mes coéquipiers, pour gagner." Cela ressemblerait bien à un nouveau Neymar, tout de même.