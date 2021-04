PSG - Marquinhos : ''On a besoin de grands joueurs''

A la veille du déplacement au Bayern Munich, dans le cadre des quarts de finale de Ligue des Champions, Marquinhos est notamment revenu sur l'attitude de Neymar contre Lille (0-1), expulsé en fin de partie et auteur d'une embrouille avec le défenseur portugais Tiago Djalo dans les vestiaires du Parc des Princes.



"Ney, je le connais depuis des années, on sait que c'est un joueur très compétiteur, si on regarde bien l'action il a reçu une faute, il est venu chercher le ballon, il a mis beaucoup d'engagement, a expliqué le défenseur parisien. Demain on a besoin de grands joueurs pour faire un grand match, on ne va pas refaire l'histoire, demain c'est la Ligue des champions, on apprend de nos erreurs et on pense à ce qu'on doit faire demain".

Marquinhos ne veut pas parler de revanche



Malgré la défaite subie à domicile contre le LOSC, Marquinhos a tenu à rappeler la motivation des joueurs parisiens avant la rencontre contre le Bayern, en indiquant qu'il ne s'agira pas d'une revanche. "Quand les grands matchs arrivent on est toujours très motivés. On a encore un jour pour se préparer et bien analyser cette équipe adverse. Il faudra faire un très grand match pour repartir d'ici avec un bon résultat. Il n'y a pas de vengeance par rapport à la saison dernière, c'est un autre contexte, chaque match a son histoire, après si certains veulent se servir de ça pour se motiver, pourquoi pas", a t-il ajouté.