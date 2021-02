PSG - Marquinhos : "Il va falloir s'en sortir"

Le PSG est capable de battre le Barça sans ses individualités. Voilà, en substance, le message du capitaine parisien Marquinhos. Alors que les blessures d’Angel Di Maria et de Neymar font trembler les supporters parisiens avant le 8e de finale aller de la Ligue des Champions prévu à Barcelone ce mardi (21h), le défenseur central du Paris Saint-Germain considère que les deux stars ne sont finalement pas indispensables.

"Des joueurs importants, mais..."

"Ce sont des joueurs importants, on connaît leur qualité et leur pouvoir de décider un match, Mais on a plus besoin d'un collectif que d'un joueur ou l'autre. Il va falloir s'en sortir, savoir jouer sans les absents, et aller chercher le bon résultat.", a asséné le capitaine du PSG sur les ondes de France Bleu. À noter que Neymar pourrait ne pas être remis pour le match retour, alors que Marco Verratti, remis d’un coup reçu à la hanche, devrait être bien présent dans l'entrejeu parisien dans un rôle de numéro 10 pour ce match aller.