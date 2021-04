Le grand moment se rapproche pour le Paris Saint-Germain qui s'apprête à affronter Manchester City dans le cadre des demi-finales de la Ligue des champions avec un match aller prévu ce mercredi au Parc des Princes (21h). Pour arbitrer ce choc, l'Allemand Felix Brych a été désigné. Une vieille connaissance pour Paris, et un très mauvais souvenir pour Marco Verratti.



Monsieur Brych était ainsi au sifflet en 2018, lors du 8e de finale retour du Paris Saint-Germain face au Real Madrid. Les Parisiens avaient été éliminés au terme de la rencontre, avec un Marco Verratti expulsé par l'arbitre allemand. Ce dernier est d'ailleurs connu pour avoir le carton facile.

Le jaune facile

Pas forcément le rouge, mais la biscotte jaune sort plus facilement de la poche de Monsieur Brych, que nombre de ses collègues. Une moyenne de 4,24 jaunes distribués par match depuis le début de sa carrière, quand la moyenne française tourne par exemple à 3,68.

Pas un chat noir

Pour autant l'Allemand n'est pas non plus une bête noire pour un PSG qu'il a déjà arbitré à quatre reprises en Ligue des champions, pour deux succès (4-1 face à l'Olympiakos en 2013, et le 1-2 en 8e de finale retour contre Chelsea en 2016), un nul (2-2 face à Arsenal en phase de poules, toujours en 2016), et donc une défaite (1-2, face au Real en 2018).