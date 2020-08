PSG : Lésion du biceps fémoral pour Navas

Grimaçant en fin de match, Thiago Silva ressent également une gêne aux ischios jambiers, mais les dernières nouvelles sont plus rassurantes pour le capitaine du PSG. "Thiago Silva a fini le match avec une contracture des ischios jambiers droits dont l’examen clinique et l’IRM confirment une lésion de bas grade et un optimisme pour la participation mardi". Le Paris Saint-Germain a par ailleurs indiqué que Marco Verratti et Layvin Kurzawa poursuivaient leur travail de rééducation.