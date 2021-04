Un doublé, des efforts notables sur le plan défensif, une force de caractère admirable : Kylian Mbappé a encore démontré qu'il était bien l'homme providentiel du Paris Saint-Germain dans ce sprint final. Le champion du monde a livré un match de patron pour permettre au club de la capitale de signer un succès importantissime dans la course au titre (3-2). Un succès qui lui permet d'entrer un peu plus dans la légende.

Mbappé dépasse Dahleb

Avec ses deux buts - les 22e et 23e de la saison en Ligue 1 - le meilleur buteur du championnat devient le troisième meilleur scoreur de l'histoire du PSG en première division nationale. Il totalise 87 buts et dépasse désormais l'illustre Mustapha Dahleb, auteur de 85 réalisations durant son passage à Paris. Ils ne reste que Zlatan Ibrahimovic (113 buts) et Edinson Cavani (138) dans son viseur...