PSG : les forfaits face à Manchester United

Old Trafford (21 heures). Remonté à la seconde place d'un groupe H toujours dominé par Manchester United (9 points), le club francilien va composer avec des forfaits contre les Red Devils, comme souvent depuis l'entame de cet exercice 2020-2021.

Une victoire presque impérative pour le PSG

Le PSG s'apprête à disputer la cinquième journée de la phase de poules de la Ligue des Champions, mercredi soir àEn premier lieu, Mauro Icardi. L'attaquant argentin va devoir patienter avant de revenir dans le groupe de Thomas Tuchel. Dans un communiqué, le PSG précise qu'il a "ressenti une douleur aux adducteurs droits à l'entraînement, son indisponibilité sera évaluée dans les 48h."Outre l'ancien élément de l'Inter Milan, Paris évoluera sans Pablo Sarabia (douleur musculaire). Il devra également attendre 48 heures avant d'en savoir plus. Julian Draxler est également forfait, en dépit d'une situation jugée "favorable". Enfin, Juan Bernat continue sa rééducation motivée par son opération du genou. De façon indirecte, le PSG confirme que Marquinhos, Keylor Navas, Layvin Kurzawa et également Thilo Kehrer ne sont plus du côté de l'infirmerie avant ce match capital.Après sa victoire obtenue la semaine dernière sans convaincre contre Leipzig au Parc des Princes (1-0), le PSG sera devant une nouvelle obligation de résultat en Angleterre. En effet, une victoire est impérative afin de posséder l'assurance de totalement dépendre de son destin en vue d'une qualification en huitième de finale de la compétition.Si un autre résultat venait à conclure le match, le club francilien pourrait basculer à la troisième place du groupe et être tributaire de la performance de Leipzig, qui affrontera İstanbul Başakşehir mardi (18h55) mais surtout Manchester United, possiblement déjà qualifié, lors de la dernière journée.