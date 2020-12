Nombreuses sont les voix qui s'élèvent pour apporter leur soutien à Pierre Achille Webo. Le membre du staff de Basaksehir qui a eu maille à partir avec Sebastian Coltescu, quatrième arbitre qui aurait tenu des propos racistes à son égard, a notamment pu compter sur les soutiens de Kylian Mbappé, Presnel Kimpembe et Neymar. Le Brésilien du PSG a d'ailleurs affiché son soutien sur les réseaux sociaux, quelques heures après la rencontre inachevée.





Sur ses différents comptes officiels, Neymar a donc posté une photo montage en noir et blanc. En fond, la figure de l'international auriverde, et au premier plan, un point serré et levé. Trois mots simples pour accompagner l'illustration : "Black Lives Matter". Le Brésilien le clame haut et fort, "les vies noires comptent". Un message clair pour soutenir Pierre Achille Webo.