Et un qui fait 26. En l’emportant 1-0 sur la pelouse de Galatasaray, le PSG a enchaîné, mardi, un 26e match de Ligue des champions consécutif en inscrivant au moins un but.

Une série pour le moins impressionnante puisque dans l’histoire de la compétition, seuls deux clubs ont fait mieux, le Real Madrid et le FC Barcelone qui ont respectivement aligné 34 et 29 rencontres de rang avec au moins un but marqué.