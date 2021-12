PSG : Kylian Mbappé de retour comme titulaire

"Kyky" n'a joué que 20 minutes le week-end dernier, son entraîneur Mauricio Pochettino l'ayant ménagé au coup d'envoi en raison des signes de fatigue dont le buteur se plaignait. Face aux Brugeois, le champion du monde est aligné aux côtés des Argentins Lionel Messi et Angel Di Maria.

Au milieu de terrain, Georginio Wijnaldum, qui a retrouvé samedi la compétition après une blessure à un genou l'ayant immobilisé dix jours, débute. Dans un "onze" aux allures d'équipe type, avec Gianluigi Donnarumma dans les cages, seule détonne la présence d'Abdou Diallo, qui remplace Presnel Kimpembe, dans le groupe mais en délicatesse avec un mollet. Le Sénégalais, abonné au banc, n'a plus joué en Ligue des champions depuis le match de la 1re journée à Bruges (1-1), le 15 septembre. Il ne compte que cinq titularisation sur les trois derniers mois.

Neymar (entorse d'une cheville), Sergio Ramos (reprise), Julian Draxler (cuisse) pointent à l'infirmerie. Cette affiche de la 6e et dernière journée de la phase de groupes est sans enjeu pour le PSG, qualifié pour les 8es de finale et assuré de terminer deuxième. Les Brugeois, eux, sont au coude à coude avec le RB Leipzig pour finir troisième, et ainsi être reversé en Ligue Europa.



Composition des équipes :

Paris SG: Donnarumma - Hakimi, Marquinhos (cap), Ab. Diallo, N. Mendes - Verratti, Gueye, Wijnaldum - Di Maria, Messi, Mbappé

Club Bruges: Mignolet - Hendry, N'Soki, Ricca - Mata, Vanaken (cap), Balanta, Rits, Sandra - De Ketelaere, Lang