PSG : Kurzawa veut "assurer" face au Barça

Une "volonté très forte" dans l'équipe avant le succès au Camp Nou

Il est compliqué d'être dans une meilleure position que le PSG afin de se qualifier en quart de finale de la Ligue des Champions. Plus simplement, seul le Bayern Munich, victorieux au Stadio Olimpico de la Lazio Rome (1-4) a su faire aussi bien que l'effectif dirigé par Mauricio Pochettino, qui s'était imposé de façon autoritaire au Camp Nou face à Messi et consorts sur le même score . Pour le latéral Layvin Kurzawa, la C1 est une catégorie spéciale.On veut tous jouer tous les matches, on a envie de les gagner, on donne tout à chaque fois. Je suis aussi fier d'être le seul défenseur à avoir inscrit un triplé dans la compétition (lors de la victoire 5-0 contre Anderlecht au Parc des Princes, le 31 octobre 2017). C'est un record qui me plaît !", a-t-il expliqué lors d'un entretien accordé au site officiel du club de la capitale. Estimant être en confiance, condition vitale afin d'enchaîner les bonnes prestations, le natif de Fréjus ne veut pas s'arrêter là.Il a bien l'intention de terminer le travail contre un Barça fragile, le 10 mars prochain au Parc des Princes, à l'occasion du huitième de finale retour. "Avant le match, j'ai senti que tous les joueurs étaient extrêmement motivés et concentrés. Il y avait cette volonté très forte, collective, de faire quelque chose de bien, d'aller chercher ce résultat.