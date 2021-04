Keylor Navas n'a gardé sa cage inviolée qu'à deux reprises en Ligue des Champions cette saison mais il peut quand même postuler au titre de meilleur gardien de la compétition. Au fil des matchs, il s'est imposé comme le joueur le plus important du PSG. Lors du huitième de finale retour contre Barcelone, le portier a stoppé neuf tirs avant de faire encore mieux avec dix pendant le quart de finale aller sur la pelouse du Bayern Munich. Cet apport a fait la différence. Cette semaine, il aura pour mission de remettre ça pour museler les attaquants munichois et aider les Parisiens à conserver leur avance pendant le quart de finale retour. Une fois de plus.

Depuis son arrivée à Paris, le Costaricien a permis au PSG de franchir un cap. Il a apporté les garanties qui ont tant manqué dans le but du club de la capitale les années précédentes. Son expérience européenne a fait la différence. Dans l'effectif parisien, personne n'a remporté autant de Ligue des Champions que lui (3). Il a surtout un incroyable bilan de 40 victoires, 9 nuls et seulement 8 défaites en C1.



Keylor Navas n'a jamais été éliminé de la Ligue des Champions



Avant de porter le PSG, Keylor Navas était l'assurance tous risques d'un Real Madrid qui est resté au sommet de l'Europe pendant trois saisons. En 2017-2018, date du dernier sacre européen du club espagnol, le Tico avait été élu meilleur gardien de la compétition. Un trophée qui en dit long sur ses performances dans la compétition reine. Depuis ses premiers pas en C1 contre Bâle en novembre 2014, il a encaissé 51 buts en 57 matchs mais a surtout réussi des exploits dans les moments importants. En Ligue des Champions, le natif de San Isidro de El General a réussi 8 de ses 22 clean-sheets lors de la phase à élimination directe et n'a jamais perdu une double-confrontation à ce niveau de la compétition.

Le gardien de 34 ans a aussi remporté les deux séances de tirs au but auxquelles il a participé. Pendant la finale 2016, il a notamment eu de la réussite en voyant Antoine Griezmann envoyer un pénalty sur sa barre puis Juanfran trouver le poteau sur un tir au but. Omniprésent quand la situation l'exige, le gardien arrivé en Ligue 1 pendant l'été 2019 n'a pas toujours réussi à garder sa cage inviolée en Ligue des Champions mais il a toujours su se faire remarquer.



Pochettino sur la sortie de Navas : "On l'a sorti par précaution"