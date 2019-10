PSG: Icardi savoure ce premier but

Mauro Icardi n’aura finalement pas attendu trop longtemps avant d’inscrire son premier but sous le maillot du PSG. Resté muet lors de ses deux premières sorties face à Strasbourg (1-0) et au Real Madrid (3-0), l’attaquant argentin a trouvé la faille à Istanbul et permis aux champions de France de venir à bout de Galatasaray.

L’ancien Milanais ne boudait évidemment pas son plaisir à l’issue de la rencontre. "Je suis content d’avoir inscrit ce premier but avec Paris, qui plus est en Ligue des Champions. Je suis heureux du match de l’équipe car ce n’est jamais pas facile ici. On est satisfait de cette victoire et surtout nous avons été forts. Je ne suis pas encore à 100% mais petit à petit je retrouve mon niveau de jeu", a ainsi savouré l'international argentin sur le site du club.