Mauro Icardi a marqué à chacun des quatre derniers matches du PSG: à Bruges mardi (troisième journée de Ligue des champions, groupe A), en Ligue 1 à Nice (1-4, 10e journée) et contre Angers (4-0, neuvième journée) et sur le terrain du Galatasaray (0-1, deuxième journée de C1). En Ligue des champions, il a tiré trois fois - cadré à chaque fois - et a donc inscrit deux buts.