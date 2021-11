Bonne nouvelle, le Paris-SG s’est qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions, mercredi soir. Le club de la Capitale est encore sorti des poules et sera présent dans le Top 16 de la plus belles des Coupes d’Europe en février prochain. Ce sera en qualité de deuxième, car, mauvaise nouvelle, le club parisien a perdu contre Manchester City (1-2), premier de ce groupe A. Le PSG a perdu pour la première fois en C1 cette saison mais surtout, il a affiché de grosses carences au très haut niveau.

“Pochettino has to get out of the club. If he has the chance to go to Manchester United. I would be gone tomorrow and it’s because of those 3 stars”@carra23 and Thierry Henry talk about the way PSG are shaped 👀 pic.twitter.com/MZ6fxJVuXG